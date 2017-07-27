Оплата дорогостоящего лечения не может стать причиной лишения субсидии

Оплата лечения на сумму, превышающую 50 тыс. грн, не лишает семью права на получение государственной помощи в уплате коммунальных услуг, заявляет директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Он напомнил, что основной критерий, за которым жилищная субсидия не назначается, есть одноразовая покупка, которая превышает 50 тыс. грн. Однако и здесь есть исключение, в частности, оплата дорогостоящего лечения кого-либо из членов семьи.

"Если, к примеру, семья 10 лет собирала средства, чтобы приобрести себе жилье. Покупка квартиры превысила 50 тыс. грн и у семьи нет другого жилья - такие люди имеют возможность подать документы для оформления жилищной субсидии на рассмотрение Комиссии по вопросам социальной защиты населения, которая действует при каждой райгосадминистрации или органе местного самоуправления. Аналогичная ситуация и с оплатой обучения ребенка", - отметил В.Музыченко в ходе брифинга в Доме правительства в четверг.

При этом он отметил, что если семья осуществила покупку, которая превышает 50 тыс. грн в период получения субсидии, безвозвратную государственную помощь в уплате жилищно-коммунальных услуг ей не прекратят предоставлять. Факт такой покупки влияет на право на назначение субсидии на следующий срок.

"На оформление субсидии также не влияет стоимость имущества, полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не берется к вниманию при расчете размера субсидии. Наличие в собственности двух жилых помещений, двух автомобилей также не влияет на право получения субсидии. Берется во внимание официальный доход, который приносит это имущество", - отметил специалист Минсоцполитики.

В.Музыченко также уточнил, если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.