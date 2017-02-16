"Оппозиционный блок" требует отменить режим ЧС в энергетике

Фракция "Оппозиционного блока" в Верховной раде потребовала от украинского правительства отменить чрезвычайные меры в энергетике, восстановить стабильную работу энергетического сектора Украины и наказать участников блокады Донбасса.

Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"Оппозиционный блок" требует отменить режим ЧП в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу. Блокаду в Донбассе необходимо прекратить, а ее участники должны понести уголовную ответственность. Если этого не произойдет, власть будет отвечать за бездействие перед своими гражданами", - говорится в заявлении фракции, опубликованном в четверг на их сайте.

В документе говорится, что нынешний кризис в энергетике - искусственный, а незаконная блокада радикалами транспортных путей в Донбассе - следствие бездействия власти.

Согласно заявлению фракции, введение кабмином чрезвычайных мер в энергетике свидетельствует о том, что власть предпочитает оставить жителей целого ряда областей без электричества и тепла вместо того, чтобы остановить беспредел незаконных вооруженных формирований.

Ранее власти страны заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Источник: Корреспондент

