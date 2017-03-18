Оптовая рыночная цена на электроэнергию вырастет на 1% с 1 апреля, - НКРЭ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта, опубликованных на сайте НКРЭ.

Указано, что оптовую рыночную цену на II-IV кварталы 2017 года планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС) вместо существующих 1341,57 грн/МВт-час.

Председатель НКРЭ Дмитрий Вовк заявил, что необходимость увеличения ОРЦ связана с необходимостью обеспечить стабильную работу энергосистемы страны, на что энергетический уголь будут покупать за рубежом.

"Бесспорным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за рубежом по цене до 100 долларов за тонну", - написал он в своем Facebook.

#ОРЦ #ефектблокади Вчора опублікували проект рішення по оптово-ринковій ціні 2017 року, який вартий особливих коментарі... Опубліковано Вовком Дмитрим 18 березень 2017 р.

Согласно проекту решения комиссии, прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, утвержденный 3 марта, предполагает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26,541 млн тонн угля. Его импорт в этом году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в том числе во II-IV кварталах - 5,302 млн тонн.

Как известно, ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Напомним, тариф на электроэнергию для бытовых абонентов (населения) 1 марта 2017 года в очередной раз повысился с 90 коп. до 1,68 гривен за кВт-ч, в зависимости от объема потребления.