Опубликовали текст программы работы Кабмина на следующие пять лет

На сайте Верховной Рады опубликовали текст Программы деятельности Кабинета министров Украины на следующие пять лет. Документ No 2186 зарегистрировали в парламенте 29 сентября.

"Эта Программа - это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой Правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее. В основу этой Программы положен человекоцентрический подход", - говорится во вступлении к программе.

Согласно документу, предложенные цели направлены "преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях". Указано, что за каждую из предложенных целей в правительстве будет отвечать конкретное лицо. Это должно позволить построить работу по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что Кабинет министров планирует представить программу в Верховной Раде уже на этой неделе. Глава правительства надеется, что народные депутаты поддержат представленный план.