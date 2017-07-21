Опубликован список госпредприятий, которые собираются продать до 2020 года

Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017-2020 годах, в том числе, которые могут быть приватизированы после внесения изменений в акты законодательства/передачи в коммунальную собственность.

Об этом передает УНН.

Так, указанный перечень насчитывает 893 объектов, которые находятся в управленииФонда госимущества, Государственной службы геологии и недр, Госпродпотребслужба, Госслужбы труда, Госагентства автомобильных дорог, "Укроборонпрома", Минагрополитики, Минкульта и тому подобное.

Приватизировать в течение следующих трех лет планируют, в частности, ГАК "Лекарства Украины", ГП "Укрликтравы", ГП "Укрвакцина", ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГП "Завод "Электротяжмаш", "Электронмаш", также ряд шахт и торговых морских портов, соленые предприятия (ГП "Генический солезавод" и ГП "Артемсоль") экспериментальные, проектные и научно-исследовательские институты в разных регионах страны.

Также к продаже готовят Национальный цирк Украины и цирки в таких областях, как Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Львовская.

В перечень объектов "на продажу" попали Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" и Государственное публичное акционерное общество "Строительная компания "Укрбуд", ЧАО" Авиакомпания "Аэросвит", ряд облэнерго, ОАО "Центрэнерго" и другие.