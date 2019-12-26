Оржель сообщил, сколько Украина получит от транзита газа за 5 лет

Украина за пять лет транзита российского природного газа получит доход в размере $15 млрд, рассчитывает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол - ред), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", - написал министр в своей колонке для издания "Экономическая правда" во вторник.

"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд - "живыми" деньгами - уже до нового года. И это - без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", - подчеркнул Оржель.

При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.

"Протокол - это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано - транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", - добавил министр.

По материалам Интерфакс-Украина