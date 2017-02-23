"Ощад PAY" - осуществляйте бесконтактные платежи смартфоном

Ощадбанк запустил мобильное платежное приложение "Ощад PAY" для осуществления бесконтактных платежей смартфонами. Такие разработки в Украине имеют лишь несколько банков. Внедрение NFC-технологии для осуществления платежей смартфонами в торгово-сервисной сети - очередной шаг Ощадбанка в развитии бесконтактных расчетов.

Воспользоваться приложением Ощад PAY могут пользователи карт Visa и MasterCard от Ощадбанка. Для этого достаточно скачать приложение в PlayMarket, добавить карту (несколько карт) Ощадбанка и рассчитываться в терминалах, которые поддерживают технологию бесконтактных платежей. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android 4.4 и выше, оснащенных модулем NFC (Near Field Communication) и HCE (Host Card Emulation). Информация о платежных картах хранится в безопасном закодированном виде. Платежное приложение защищено паролем. "Инновации стали трендом модернизации Ощадбанка. В прошлом году мы обновили онлайн- платформу "Ощад 24/7" - веб-сайт и мобильное приложение, расширяем и развиваем инфраструктуру безналичных расчетов и электронных платежей. Наши клиенты уже привыкли к цифровым сервисам банка. Более 1 миллиона 300 тысяч украинцев пользуются услугами Ощада онлайн, и это количество постоянно растет. Сегодня мы вышли на новый уровень, введя мобильное платежное приложение "Ощад PAY" для бесконтактных платежей смартфонами. Вскоре запустим новую версию "Клиент-банка" для малого и среднего бизнеса, а также онлайн-депозиты для пользователей "Ощад 24/7". Присоединяйтесь к нам - это удобно, надежно и безопасно", - отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"Ощад PAY" будет полезен клиентам, которые отдают предпочтение инновационным технологиям с точки зрения комфорта, экономии времени и надежности. Загрузите Ощад PAY, и носить с собой кошелек с платежными картами, не говоря уже о наличных, не будет нужно. Хочу подчеркнуть безопасность пользования приложением - в случае кражи телефона злоумышленники не смогут осуществить с его помощью платеж, поскольку доступ к приложению "Ощад PAY" защищен паролем клиента", - рассказывает директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

С целью популяризации NFC-платежей в Украине Ощадбанк активно расширяет сеть POS-терминалов в торгово-сервисной сети. Большая часть терминалов банка принимает к оплате бесконтактные карты Mastercard и Visa. Ощадбанк первым в Украине представил POS-терминал, который принимает карты Mastercard PayPass и Visa PayWave одновременно. Такие терминалы были установлены в сети заведений МакДональдз в Украине. С 2015 года банк обеспечивает бесконтактную оплату проезда картами MasterCard в киевском метро, ​​фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая, обслуживает первые паркоматы в Киеве.

NFC - это технология беспроводной высокочастотной связи, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии до 10 см. Данная технология использована в мобильном приложении Ощад Pay для проведения удобных бесконтактных платежей. Скачать приложение можно по ссылке

По материалам Ощадбанк