Ощадбанк досрочно погасил 500 млн грн рефинансирования НБУ

Государственный Ощадбанк (Киев) 17 марта осуществил досрочное погашение рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 500 млн грн, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, в целом с 2015 года банк вернул НБУ кредиты рефинансирования на сумму 17,862 млрд грн, из них около 15,5 млрд грн были возвращены досрочно. Для окончательного расчета с НБУ по кредитам рефинансирования банку предстоит выплатить около 2 млрд грн. "Планируем рассчитаться окончательно в течение 2017 года", - цитирует пресс-служба Ощадбанка председателя правления финучреждения Андрея Пышного.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.