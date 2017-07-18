"Ощадбанк" лидирует по сокращению количества отделений

Государственный "Ощадбанк", лидер по количеству отделений в Украине, в апреле-июне закрыл 146 структурных подразделений, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По состоянию на 1 июля, сеть банка насчитывала 3,382 тыс. отделений.

Отмечается, что наиболее активным в развитии сети стал "Альфа-Банк" (Киев), прибавивший к 107 действующих отделений еще 82.

Всего количество отделений украинских банков во втором квартале сократилось на 167 единиц. По состоянию на 1 июля 2017 года количество отделений украинских банков составляло 9,844 тыс.

Напомним, как рассказал глава "Ощадбанка" Андрей Пышный в интервью ZN.UA, государственный "Ощадбанк" закончил 2016 год с прибылью в 468 млн грн и выплатил государству 139,2 млн грн дивидендов.

Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".