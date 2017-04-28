Ощадбанк переводит $1,5 млрд Януковича и "семьи" в госбюджет

Государственный банк "АО "Ощадбанк" приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения согласно решению суда. Суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные $1,5 млрд, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича

"Руководство "Ощадбанка" приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств", - сообщили в пятницу в пресс-службе СНБО Украины.

"Только что в Сбербанк с этим определением ездили Генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели до руководства это Ощадбданку и поехали докладывать об этом президенту", - отметили "Украинской правде" в пресс-службе.

По состоянию на сейчас происходит перерасчет этих средств на счета государственного бюджета.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривень.

По материалам: Интерфакс-Украина