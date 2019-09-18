Ощадбанк получил документы для взыскания $1,3 млрд с РФ за аннексию Крыма

Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с Российской Федерации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма.

Как отмечают в пресс-службе госбанка, согласно постановлению Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины по компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны РФ, от 26 ноября 2018 года.

Речь идет о возмещении убытков, причиненных РФ Ощадбанку в размере около $1,3 млрд плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление Ощадбанка и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании с РФ компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Российское министерство юстиции заявило, что РФ не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку. 21 августа Россия потребовала пересмотреть решения французского арбитражного суда по искам в отношении Ощадбанка в связи с выявленными ими фактами сокрытия информации истцом.

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