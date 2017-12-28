"Ощадбанк" считает безосновательными обвинения по спецконфискации денег Януковича

"Ощадбанк" считает безосновательными обвинения в "незаконном списании" средств в пользу государства в процессе спецконфискации средств Виктора Януковича и его окружения и просит государственные органы разобраться в абсурдной ситуации, от которой страдает репутация банка и госуправления в целом.

"Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. "Ощадбанк" действовал в четком и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в совместном заявлении правления "Ощадбанка".

"Ощадбанк" подчеркивает, что перечислил средства на счета Госказначейства во исполнение приговора суда, который вступил в законную силу и содержал прямые обязательства по его выполнению.

"Информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в заявлении.

Госбанк напомнил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины спецконфискация заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, что и было сделано.

"Мы считаем безосновательными обвинения в адрес должностных лиц "Ощадбанка", готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий", - отмечается в заявлении.

Правление добавило, что соответствующая информация по делу уже неоднократно предоставлялась по запросу ГПУ и Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, что 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины сообщила, что "Ощадбанк" приступил к спецконфискации ,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Соответствующее решение принял Краматорский горсуд Донецкой области 28 марта. Сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что суд принял такое решение (позже засекреченное), исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

Позже в Госреестре судебных решений появилась информация о том, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госфинмониторинга Игоря Черкасского в растрате ,5 млрд средств Януковича и его окружения, изъятых по решению суда по процедуре спецконфискации. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.27 (пособничество, содействие преступлению) и ч.5 ст.191 (растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. О подозрении в этом производстве никто не был уведомлен, однако в его рамках суд предоставил временный доступ к документам Госфинмониторинга.

Ряд СМИ 27 декабря сообщил, что НАБУ якобы проводил выемку документов в "Ощадбанке" по уголовным производствам о спецконфискации. По материалам: Интерфакс-Украина /