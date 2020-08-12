Ощадбанк в суді відстояв право на торговельну марку Сбербанк

Державний Ощадбанк виграв суд у Сбербанку Росії і відстояв свої права на торговельну марку Сбербанк.

Про це банк повідомив у прес-релізі.

Розгляд справи тривав понад чотири роки. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

"Представники Сбербанку Росії намагались переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "Сбербанк" на території України порушила права Сбербанку Росії. Але в процесі запеклого процесуального протистояння Ощадбанком було зібрано та надано всі належні та допустимі докази на підтвердження необґрунтованості вимог позивача. Апеляційна інстанція погодилась з аргументованою і переконливою позицією представників Ощадбанку та відмовила в задоволенні позову Сбербанку Росії", - прокоментували в Ощадбанку.

Голова правління банку Андрій Пишний зазначив, що "це важливий етап в історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній судовій справі, яка стосується заборони російському Сбербанку незаконно використовувати фірмове найменування "Сбербанк" на території України".

В Ощадбанку нагадали, що в основному спорі наполягають на незаконності перейменування української "дочки" Сбербанку Росії в Сбербанк і незаконність використання торгової марки "Сбербанк". В українському держбанку підкреслюють, що єдиним законним власником цієї торгової марки на території України є Ощадбанк (свідоцтво No 82116 від 10.09.2007).

"Саме у відповідь на основний позов Ощадбанку Сбербанком Росії було подано контрпозов (ймовірно, для затягування розгляду справи), який 10 серпня 2020 року вирішено на користь Ощадбанку. Рішення вже набуло чинності", - підкреслили в Ощадбанку.