"Ощадбанк" ввел комиссию за оплату услуг ЖКХ

Государственный Ощадбанк ввел комиссию при оплате услуг жилищно- коммунального хозяйства.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона", - заявили в Ощадбанке.

Например, в Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривни.

В финучреждении уверяют, что цель введения комиссии - обеспечить безубыточность проведения операций.

Без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами Ощадбанка. Остальные клиенты Ощадбанка, а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить в кассе комиссию.

Платежи без комиссии также принимаются через дистанционные каналы платежей: информационно-платежные терминалы Ощадбанка (как наличными, так и картой банка); мобильный и интернет-банкинг "Ощад 24/7"; сайты ГИВЦ (главный информационно-вычислительный центр) и ЦКС (Центр коммунального сервиса).

Напомним, Ощадбанк собирался ввести коммиссию еще с 1 декабря 2016 года, но отказался от этой идеи после просьбы президента Украины Петра Порошенко.

NikMedia.com.ua