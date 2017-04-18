Ощадбанк выиграл суд за бренд у российского Сбербанка

Хозяйственный суд Киева запретил российскому Сбербанку использовать на территории Украины бренд "Сбербанк". Такое решение суд принял сегодня, 18 апреля, передает пресс-служба украинского Ощадбанка.

Согласно решению суда, также признаются недействительными десять торговых марок Сбербанка. Кроме того, российский банк лишен последнего доменного имени sberbank.ua.

"Мы отстояли законные интересы Сбербанка, а с ними и интересы миллионов украинцев, чтобы они не были введены в заблуждение. Ведь торговая марка "Сбербанк" принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины", - прокомментировал решение суда председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Напомним, как сообщалось ранее украинский госбанк Ощадбанк подал апелляцию на решение Хозсуда Киева от 10 августа 2016.

15 января 2016 "Ощадбанк" подал иск в Хозяйственный суд Киева к ОАО "Сбербанк России", в котором просит запретить российскому банку незаконно использовать знак для товаров и услуг по зарегистрированному раньше "Сбербанком" свидетельству на знак для товаров и услуг на фирменное наименование "Сбербанк".