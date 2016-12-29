Оснований для перевода работников на неполные ставки после повышения "минималки" нет - П.Розенко

В Государственном бюджете на 2017 год дополнительно выделены деньги на зарплаты бюджетным работникам, поэтому оснований для перевода работников на неполные ставки нет. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сказал во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, передает корреспондент УНН.

"Очень важно в процессе поднятия минимальной заработной платы не допустить перевода высококвалифицированных работников на неполные ставки. Не может быть такого, чтобы высококвалифицированные работники переводились на ставки 0,5, 0,75. Никаких оснований для перевода работников как бюджетной, так и небюджетной сферы на неполные ставки сегодня нет. Ведь только в Государственном бюджете мы дополнительно предусмотрели на оплату труда работников бюджетной сферы 40 млрд грн ", - рассказал П.Розенко.

Он добавил, что есть также возможность привлекать деньги местных бюджетов в процесс оплаты труда бюджетников.