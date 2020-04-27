Особисті дані клієнтів Приватбанку продають в мережі за $50 – ЗМІ

У месенджері Telegram з’явилася база даних українців, ймовірно, вкрадена у Приватбанку.

Telegram-боти за гроші шукали та передавали ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН.

За $50 боти видавали 10 даних клієнтів. За 50 запитів потрібно було заплатити $100, а за двісті – $200.

У Приваті заявили Фактам ICTV, що вже звернулися до кіберполіції.

– Ми подали заяву в кіберполіцію. Поки невідомі джерела даних шахраїв, ми сподіваємося з’ясувати їх за допомогою правоохоронців, – кажуть у Приватбанку.