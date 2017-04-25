Остановлена поставка электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подтвердила остановку поставок электроэнергии на неподконтрольную Киеву часть Луганской области с 25 апреля.

Об этом сообщили на своей странице в Facebook.

"С 25.04.2017 года предусмотрено осуществить меры по прекращению перетоков электрической энергии с контролируемой на неконтролируемой территорию Луганской области", - сказано в сообщении.

Причиной остановки называется неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную электроэнергию.

Николаев в подробностях

http://www.podrobnosti.mk.ua