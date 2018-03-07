Остатки газа в хранилищах - на 12% больше прошлогодних

В украинских подземных газовых хранилищах по состоянию на 7 марта осталось 9,23 млрд кубометров газа, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил ПАО "Укртрансгаз" на своей странице в Facebook.

"Запасов газа в хранилищах достаточно, чтобы комфортно завершить отопительный сезон 2017-2018. По состоянию на сегодняшнее утро объем газа в ПХГ составляет 9,23 млрд кубометров, что на 1 млрд, или на 12% больше, чем на эту дату в прошлом году", - говорится в сообщении.

Кроме того, Укртрансгаз сообщил о понижении суточного потребления.

"В связи со значительным потеплением уменьшается суточное потребление газа в Украине. Вчера Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации", - добавили в Укртрансгазе.

Как сообщал Укринформ, 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение на потребление газа в связи с отказом российского Газпрома поставлять газ в Украину. Читайте также: Из-за кризиса Украина 2 марта сократила потребление газа на 25 миллионов кубов

В феврале НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату поставок газа у Газпрома, ожидая возобновления поставок в марте. Газпром вернул всю сумму и отказался поставлять газ. Из-за похолодания в Украине возник незначительный дефицит газа.

В то же время Нафтогаз и польская компания PGNiG 2 марта подписали контракт на поставку газа до конца марта 2018 года.