Отчет правительства: Кабмин предлагает повысить пенсии с 1 октября

Во вторник, 11 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман отчитался по итогам года деятельности правительства. Пресс-конференцию премьера транслировал телеканал NewsOne.



В ходе отчета Гройсман сообщил, что предложил Верховной Раде отменить налогообложение пенсий с 1 октября 2017 года. При этом он подчеркнул, что это станет возможным в случае принятия парламентом пенсионной реформы.

"С 1 октября мы предлагаем отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. Также при поддержке парламента мы повысим пенсии 9 млн пенсионеров", - отметил он.

По словам премьер-министра пенсии для украинцев будут увеличены на 200-1000 грн. "Мы осовременим пенсии для 5,6 млн украинских граждан. Приблизительно 1,308 млн украинских граждан получат повышение пенсий до 200 грн, 1,208 млн получат повышение пенсий при сегодняшних ценах от 200 до 500 грн ежемесячно, почти 2 млн украинских граждан получат повышение пенсий от 500 до 1 тыс. грн в месяц", - сообщил Гройсман.

Также он добавил, что еще 1,1 млн украинцев получат повышение пенсий более, чем 1 тысячу гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Гройсман также заявил, что правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую бездефицитную систему.