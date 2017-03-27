Отделения "Сбербанка" разблокируют, чтобы граждане забрали свои вклады

Политическая партия "Национальный корпус" решила ненадолго разблокировать отделения российского "Сбербанка".

Об этом говорится в заявлении НК.

В сообщении отмечается, что "блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа".

"Под давлением уличных протестов официально запрещено осуществлять любые внешние финансовые операции российских банков в Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности, выводить капитал в РФ. Отныне российским резидентурам станет намного труднее перекачивать средства из украинской экономики в российскую", - говорится в заявлении.

"Впрочем, Национальный Корпус не намерен останавливаться на достигнутом. Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов "Сбербанка России" в Украине", - сообщает пресс-служба.

"Мы на короткое время разблокируем отделения российских банков, понимая, что вкладчиками в них, в частности, стали обычные граждане. Однако, обращаемся к ним проявить национальную солидарность с нашим общим фронтом борьбы с агрессором и одновременно спасти свои средства", - сообщили в НК.

Как отмечается, массовое закрытие депозитов украинцев в оккупационных банках нанесет финансовый удар по агрессору, а отзыв лицензий Национальным банком и национализация активов высвободит средства, которых не хватает на восстановление разрушенного украинского Донбасса.

"Вместе с тем мы предостерегаем власть не допустить продажи этих банков подставным посредникам через третьи руки", - заявили в НК.

"Вместе с тем мы напоминаем, что содействие работе "Сбербанка" в Украине имеет признаки преступления, предусмотренные статьей 111 УК Украины ("государственная измена"). Поэтому требуем от СБУ начать расследовать деятельность главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее клерков", - говорится в заявлении.

Во вторник сообщалось, что два отделения Сбербанка возобновили работу, три оставались заблокированными.

12 марта в разных областях Украины активисты залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной, а 14 марта в Киеве замуровали одно из отделений этого банка.

Позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова обратилась к правоохранительным органам с просьбой обеспечить бесперебойную работу отделений банков.