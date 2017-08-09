Отключения электричества коснется не только Крыма, но и Кубани

Вслед за Крымом график временного ограничения потребления электроэнергии введен также в Краснодарском крае. Об этом сегодня сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Власти региона и сетевые компании проводят ряд мероприятий, чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за установившейся на Кубани и в Республике Крым экстремальной жары, приводящей к аномальному росту электропотребления. На территории Юго-западного энергорайона Краснодарского края производится отключение потребителей по графику временного ограничения потребления мощности в объёме до 110 МВт в период с 20.00 до 23.00", - говорится в сообщении.

Краевые власти уточнили, что ограничения введены по рекомендации министерства энергетики РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы Единой энергетической системой России с энергосистемой Крыма. График временного отключения будет действовать для потребителей Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края. "Отключения электроэнергии носят точечный характер на территориях указанных муниципальных образований и постоянно находятся на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах муниципалитетов, ПАО "Кубаньэнерго" и региональном диспетчерском управлении", - говорится в сообщении.

Севастопольские новостиhttp://sevastopolnews.info/2017/08/lenta/sobytiya/069276653/