Отмена моратория втрое повысит цены на землю в Украине - Всемирный банк

В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк (ВБ) готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут. Об этом в интервью Bloomberg заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает "Экономическая правда".

ВБ прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3 - 3,5 тыс. долларов за га по сравнению с нынешних 1 - 1,5 тыс. долларов.

"Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена", - отметила Кахконен и подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

Также Bloomberg уточняет, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв - одно из самых высоких в мире.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год - до 1 января 2019 года.

Ранее в Министерстве аграрной политики назвали вероятную стоимость гектара после отмены моратория. . В ведомстве напомнили, что мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

При этом, как неоднократно сообщали эксперты, украинцы научились обходить закон и продавать угодья. Один из способов - когда земледелец отдает участок по договору эмфитевзиса на 100-200 лет. К соглашению прилагается завещание и доверенность на управление паем. При этом цены на такую землю занижены, а налоги с "продажи" не платятся.

Кроме того, отмена моратория на продажу с/х земель является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, который подчеркивает огромную важность открытого рынка земли для усиления украинской экономики.