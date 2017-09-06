Отмывание денег в Европе бьет рекорды: Россияне в числе главных подозреваемых

Как следует из доклада полицейской службы Европейского союза, объем отмываемых в Европе средств растет и превышает уже 1,2% от ВВП ЕС, при этом только 10% случаев отмывания расследуется, и лишь 1% полученных незаконных доходов конфискуется. Европол отмечает, что в регионе растет число синдикатов, специализирующихся на отмывании денег, и чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей либо с деятельностью офшорных компаний, а в списках тех, кто совершает наибольшее число подозрительных денежных операций, регулярно появляются граждане России, Китая, Турции и Украины.

Полицейская служба Европейского союза опубликовала ежегодный доклад о положении дел в сфере борьбы с отмыванием денег. Как отмечается в докладе, в 2014 году подразделения финансовой разведки ЕС, работающие в единой системе с Европолом, получили почти 1 млн уведомлений о подозрительных трансакциях. Это на 17% больше, чем в 2013 году. Однако, как сообщается в докладе, лишь 10% всех подозрительных случаев обычно расследуются полицией — и этот показатель практически не изменился за последние десять лет. Как не изменилось и то, что только 1% всех средств, незаконно полученных преступниками в результате отмывания, удается конфисковать. Что касается общих объемов, то в 2014 году сумма подозрительных трансакций достигала €178,8 млрд (при том что данные о таких трансакциях предоставили в тот год только 10 подразделений финансовой разведки из 28), а это уже более 1,2% от ВВП ЕС. И цифры за 2014 год тем более шокируют, если сравнивать их с показателем 2013 года, когда общий объем средств, проходивший в рамках подозрительных трансакций, составлял €99,4 млрд.

Как показывают данные отчета, наибольшее число уведомлений о подозрительных трансакциях (их обычно отправляют в подразделения финансовой разведки государств—членов ЕС банки, кредитные организации, обменные пункты, страховые и аудиторские компании, нотариальные и юридические конторы и т. п.) поступает в подразделения финансовой разведки двух стран ЕС из 28: Великобритании и Нидерландов. На эти две страны приходится 67% всех уведомлений: 36% и 31% соответственно. Однако данные о суммах подозрительных сделок, стоящих за всеми уведомлениями, в 2014 году предоставили только 10 стран ЕС, причем Великобритания и Нидерланды в их число не вошли. Из тех, кто вошел, наибольшая сумма приходится на Италию — €164 млрд, это более 10% ВВП страны.

Большинство подразделений финансовой разведки в 2014 году сообщали о том, что большая часть подозрительных трансакций совершалась гражданами их стран или соседних. Однако в некоторых странах заметно выделяется другая категория участников таких трансакций. Так, на Кипре 75% трансакций, которые потенциально могут являться отмыванием денег, совершаются нерезидентами. Аналогичная ситуация складывается на Мальте и в Люксембурге. При этом чаще всего этими иностранцами являются граждане Великобритании, Италии и России. А в целом по ЕС, как отмечают авторы доклада, наиболее активными из нерезидентов ЕС в совершении подозрительных трансакций являются представители четырех государств: России, Китая, Турции и Украины. Чаще всего, по данным Европола, отмываются средства, полученные от торговли наркотиками. Кроме того, значительная доля подозрительных трансакций приходится на деятельность офшорных компаний.

Комментируя данные доклада, исполнительный директор Европол Роб Уэйнрайт отметил, что задача борьбы с отмыванием денег становится все более непростой из-за растущей глобализации и виртуализации финансовых услуг и развития технологических факторов, таких как криптовалюты и средства анонимизации трансакций. Борьба с отмыванием денег в ее нынешнем виде, по его словам, оказывается неэффективной, поскольку киберпреступность и онлайн-мошенничества используют быстрый перевод средств через границы, что позволяет быстро выводить средства из финансовой системы. И пока финансовый сектор, правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки налаживают контакт по конкретному случаю, средства уже уходят.

Учитывая все это, Европол призывает пересмотреть принципы работы ведомств, занятых борьбой с отмыванием денег. В частности, обеспечить единый стандарт ведения статистики в этой сфере, активизировать сотрудничество и обмен информацией подразделений финансовой разведки разных стран ЕС, а также их сотрудничество с государствами за пределами ЕС, увеличить финансирование освоения новых технологий. Кроме того, предлагается сделать Европол общеевропейским центром для сбора данных финансовой разведки, что позволит создать общую базу данных для всех стран ЕС, которой сейчас нет, а также интегрировать ее с другими ведомствами Евросоюза.

Алена Миклашевская