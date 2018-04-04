Отопительный сезон в Киеве закончится 6 апреля

Мэр Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба КГГА, завершить отключение домов от централизованного отопления планируют 6 апреля.

"По прогнозу погоды, который поступил от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. Теплая погода сохранится и в дальнейшем", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений уже отключены от отопления.

Согласно действующему законодательству, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

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Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября 2017 года.

В 2016 году отопительный сезон в Киеве начался 12 октября, закончился 1 апреля 2017 года