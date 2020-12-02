Отримали позитивний ефект, але Кабмін не продовжив карантин вихідного дня

Кабінет міністрів України не буде продовжувати карантин вихідного дня у грудні.

Про це на засіданні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми отримали позитивний ефект - на 30 листопада за тиждень ми отримали на 6000 випадків менше, ніж було прогнозовано. В лікарнях спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятості ліжок. Це дозволяє зняти обмеження. На вихідні і в будні будуть діяти обмеження помаранчевої зони", - повідомив він.

Про майбутні рішення щодо посилення обмежень уряд повідомить щонайменше за сім днів до їх уведення.

Шмигаль додав, що опитування місцеової влади показало, що більшість підтримують встановлення новорічної ялинки, але проти святкових концертів.

У помаранчевій зоні заборонялася діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри (якщо не можна забезпечити дистанцію), прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

Нагадаємо, що карантин вихідного дня було введено 11 листопада рішенням уряду. На вихідних працювати можна було тільки продуктовим магазинам, аптекам і СТО. Ресторани могли працювати на доставку і на виніс.

Якщо карантин вихідного дня не покаже очікуваних результатів - виходу на плато з захворюваності не більше 12-15 тисяч на добу, Кабмін не виключав впровадження локдауну.

Прем'єр Денис Шмигаль запевняв, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Влада деяких міст критично поставилася до введення таких обмежень. У Львові, приміром, мер "скасував вихідні дні".

30 листопада Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме продовжувати його.

Спікер парламенту Дмитро Разумков цього тижня повідомив, що варіант локдауну не можна скасовувати, "вірогідність його велика".