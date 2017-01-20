Оценивая экономику Обамы (Bloomberg, США)

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп называл экономику США «экономической катастрофой Обамы». Как любил говорить покойный сенатор из Нью-Йорка Дэниэл Патрик Мойниган (Daniel Patrick Moynihan): «У каждого может быть собственное мнение, но не собственные факты». А экономические факты беспощадно свидетельствуют против заявления Трампа.

Экономисты стараются не слишком хвалить или винить американских президентов за экономику, потому что процветание зависит скорее от везения, истории и последствий многолетней правительственной политики, чем от использования каким-либо президентом ограниченных инструментов управления экономикой. Однако существует множество данных, которые можно использовать для определения того, насколько улучшилась (или не улучшилась) экономика во время президентских сроков трех демократов и трех республиканцев, занимавших Белый дом с 1976 года.

Чтобы изменить национальные экономические показатели, можно прибегнуть к имеющимся эталонам. Вот 14, которые собрал Bloomberg и которые широко отслеживаются и измеряют широкий спектр экономической активности, от рынка труда и роста заработной платы до силы ключевых секторов, например, недвижимости и автопрома, состояния биржевых и облигационных портфолио, обеспечивающих финансовую безопасность работающим людям и пенсионерам:

— занятость в несельскохозяйственном секторе

— производственные рабочие места

— стоимость доллара по отношению к основным валютам

— ВВП

— дефицит (или профицит) федерального бюджета в процентном соотношении к ВВП

— разовый доход на душу населения

— долг населения в процентном соотношении к однократному доходу

— собственный капитал

— почасовой заработок

— продуктивность

— активность на рынке облигаций

— индекс Standard & Poor's 500 по американским биржам

— разрыв между показателями американских и мировых бирж

Сверяя и измеряя ежегодный рост каждого из этих параметров при каждом из шести последних президентов, становится возможно определить средний показатель общего экономического прогресса. При подсчете каждая мера имеет равное значение, поэтому, если вы считаете, что некоторые заслуживают большего внимания из-за их важности, вам придется предъявить свои претензии к методике. Однако все равно это вполне разумный метод хоть, и довольно приблизительный.

По этим меркам экономика укрепилась больше всего в период с 1993 по 2000 годы, когда президентское кресло занимал Билл Клинтон, и далее в период правления Обамы, с 2009 по 2016 год. Поэтому, что бы вы ни думали о политических действиях Обамы, американская экономика показывала лучшие результаты, когда он занимал Белый дом, чем при всех остальных его недавних предшественниках.

Оценка благополучия экономики США (развитие экономики в период с 1977 по 2016)

Клинтон Обама Рейган Буш-младший Картер Буш-старший индекс S&P 500 1 3 4 2 5 6 разрыв между показателями американских и мировых бирж 2 3 6 1 5 4 занятость в несельскохозяйственном секторе 2 4 3 5 1 6 разовый доход на душу населения 2 5 1 6 3 4 долг населения по отношению к доходу 6 1 5 3 1 4 ВВП 1 6 2 4 2 5 Дефицит ВВП 1 2 4 5 3 6 собственный капитал 4 2 3 5 1 6 облигации 3 5 1 2 6 4 стоимость доллара 2 1 3 4 6 5 промышленный сектор 2 4 3 5 1 6 автопром 3 1 2 4 6 5 почасовой заработок 2 1 4 5 6 3 продуктивность 3 5 4 1 6 2 Рейтинг 1 2 3 4 5 6

Билл Клинтон проводил предвыборную кампанию с лозунгом: «Это же экономика, глупыш» и получил лучший годовой результат в индексе S&P 500 и лучший показатель роста ВВП. Его годы в Белом доме также совпали со вторым местом в показателях годового роста несельскохозяйственного сектора, дохода на душу населения, стоимости доллара, производственных рабочих мест и почасовой заработной платы. Клинтон — единственный президент, который превратил постоянный дефицит в годовой профицит.

Обама занял свой пост в период худшей рецессии со времени Великой депрессии, когда экономика теряла по 750 тысяч рабочих мест в месяц и уже упустила рекордные 9% ВВП. Он завершил два своих срока с самым большим годовым ростом стоимости доллара, самым высоким показателем снижения долга населения по отношению к доходу, самым большим показателем роста продаж в автопроме и почасовой оплате. Его пребывание на президентском посту совпало со вторым показателем уровня собственного капитала и уступает только периоду правления Клинтона в снижении дефицита в процентном соотношении к ВВП. При более медленном ежегодном росте показателей несельскохозяйственного сектора при Обаме по сравнению с правлением Джимми Картера, Клинтона и Рональда Рейгана, в течение 75 месяцев они демонстрировали непрерывный рост, что является самым длительным периодом роста с февраля 1939 года.

Худшие показатели на данный момент отличают период правления наместника Клинтона Джорджа Буша-младшего, чье пребывание в Белом доме завершилось худшим финансовым кризисом со времен Великой депрессии. Крах 2008 года обратил экономику вспять, результатом чего стал общий спад биржевых показателей, домашней стоимости, уровня продаж в автопроме, анемия на рынке труда и в росте ВВП. Однако даже до начала рецессии в декабре 2007 года экономическая активность была ниже, чем при пяти других президентах. Биржевые показатели развивались медленнее, рост несельскохозяйственного сектора был худшим, а рост собственного капитала — на предпоследнем месте.

Показатели экономического роста при шести президентах США

(годовой процентный показатель за проведенный в должности период времени)

Клинтон Обама Рейган Буш-младший Картер Буш-старший индекс S&P 500 17,2 14 9,3 16 6,2 -3,3 разрыв между показателями американских и мировых бирж 5,3 3 -5,9 15,5 -3,4 -1,7 занятость в несельскохозяйственном секторе 2,4 0,9 2 0,6 3,1 0,2 разовый доход на душу населения 2,4 1,2 2,6 1,1 1,7 1,6 долг населения по отношению к доходу 0,2 -0,4 0,2 -0,3 -0,4 0,1 ВВП 3,9 1,3 3,4 2,4 3,4 2,1 Дефицит ВВП 0,9 0,2 -0,1 0,6 -0,2 -0,9 собственный капитал 6,6 9,5 9,1 2,1 17,1 -1,7 облигации 7,1 3,9 13,4 11,7 2,3 5,7 стоимость доллара 2,3 3,2 0,3 -1,1 -3,4 -3,3 промышленный сектор 0,3 -0,6 -0,4 -1,8 1,3 -3,6 автопром 1,9 7,6 5,2 -4,3 -6,8 -5,3 почасовой заработок 0,8 0,9 -0,3 -0,9 -1,7 0,4 продуктивность 2,1 1,3 1,8 2,6 0,7 2,2

На предпоследнем месте по показателям роста — время однократного пребывания Картера на посту президента с 1977 по 1980 годы. В эти годы произошло самое значительное падение стоимости доллара, продаж в автопроме, снижение почасовой оплаты труда и самый маленький рост продуктивности. Несмотря на все эти неудачи, наблюдались некоторые проблески экономического роста. В годы правления Картера произошел самый значительный годовой рост несельскохозяйственного сектора, а также второй по показателям годовой рост ВВП, самый большой рост собственного капитала и рабочих мест в промышленном секторе.

Улучшение экономики с 1989 по 1992 год при Джордже Буше-старшем происходило лишь немного оживленнее, чем в годы правления Картера. В этот период был отмечен самый медленный рост дохода на душу населения, на предпоследнем месте оказались показатели развития несельскохозяйственного сектора. Собственный капитал рос минимально, а почасовая оплата труда снижалась. Даже после политически рискованного повышения налога для поправки хронического бюджетного дефицита (этот шаг стоил ему поддержки республиканцев при выдвижении кандидатуры на второй президентский срок) он получил предпоследнее место в графе снижения дефицита. Однако на биржевом рынке произошел бум, и индекс S&P 500 рос быстрее, чем при всех остальных президентах за исключением Клинтона. Оправившись после краха 1987 года, американские биржи опередили мировые по индексу MSCI World с самым большим отрывом за 40-летний период.

Вслед за выборами Рейгана в 1980 году произошла худшая рецессия в период со Второй мировой войны до финансового кризиса 2008 года. Благодаря удивительному восстановлению экономика 40-го президента США заняла третье место по развитию в рассматриваемый период. В ней наблюдался самый высокий уровень годового роста дохода на душу населения, лучшие показатели на рынке облигаций по оценкам индекса Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD. Экономика Рейгана следовала за Картером, заняв второе место по показателям ежегодного роста ВВП. Однако крах 1987 года поставил под угрозу показатели активности на всемирных биржевых рынках, что стало худшим результатом с 1976 года.

Поэтому, нет, избранный президент Трамп. Никакой экономической катастрофы при Обаме не было.

С фактами сложно спорить. По ключевым параметрам последние восемь лет стали периодом стабильного улучшения, хотя в это время и не было установлено никаких рекордов. Лишь один из последних шести президентов возглавлял США в период большего экономического развития. Это был Клинтон, и он отдает Обаме должное из-за ситуации с финансовым кризисом.

«Президент Обама начал работу на своем посту при гораздо более ослабленной экономике, чем я», — сказал Клинтон в своей речи при выдвижении кандидата на съезде демократов в 2012 году. «Ни один президент, — никто, ни я, никто из моих предшественников не смог бы полноценно возместить ущерб, что ему удалось сделать всего за четыре года».

Мэттью А. Уинклер

При поддержке Шин