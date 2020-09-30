У присутності Президента України Володимира Зеленського підписано контракт на продовження постачання ядерного палива для Рівненської АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"У присутності Глави держави відбулося підписання нового контракту між компаніями "Енергоатом" та Westinghouse щодо постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440. Крім того, сторони підписали Протокол про наміри з розвитку співробітництва між компанією-постачальником та Відокремленим підрозділом Державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" - "Атоменергомаш", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цей документ передбачає виготовлення "Атоменергомашем" компонентів палива Westinghouse з ринком збуту за межами України, збільшення номенклатури компонентів палива, які можуть виготовлятися "Атоменергомашем". Також передбачається виробництво обладнання для інспекції палива ВВЕР-1000 та/або ВВЕР-440.

Також після підписання документів Президент нагадав, що Україна свого часу стала першою у світі країною, якій вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000. З новим контрактом Україна буде однією з перших країн, яка отримуватиме альтернативне паливо для реакторів ВВЕР-440.

Зеленський наголосив, що нові домовленості є продовженням плідного 20- річного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо диверсифікації постачання палива на українські АЕС.

"Це - перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного "Енергоатома", який генерує на сьогодні більше половини електроенергії в Україні. Тому цей договір є стратегічним для нас", - заявив Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що підтримує контракти та домовленості, спрямовані на покращення умов у енергетичній галузі України, а також ті, що сприятимуть створенню нових робочих місць.

Окремо Глава держави розповів, що атомна галузь в Україні має колосальний потенціал, який варто активно використовувати. Для цього необхідно створювати нові потужності й будувати нові енергоблоки. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку АЕС, яку Президент нещодавно відвідував під час робочої поїздки.

"Ми вже розглядаємо бюджет на майбутній рік. Будемо говорити про можливість добудови третього та четвертого енергоблоків", - зазначив Зеленський.

Терміни продовження експлуатації енергоблоку Запорізької АЕС під загрозою зриву.