Після 24 січня карантин не скасують: роз'яснення Кабміну

В Україні після припинення дії посилених карантинних обмежень з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав кореспонденту Укрінформу.

"Я думаю, що у них (в інших країнах, де запроваджено локдаун - ред.) закінчиться карантин, коли вони завершать вакцинування. Наш термін запроваджено до 00 годин 25 січня. Після цього Міністерство охорони здоров'я традиційно зробить свої висновки. У нас надзвичайна ситуація діє до 28 лютого включно. І вже ми будемо ухвалювати режим, який буде після закінчення карантинних обмежень новорічно-різдвяного періоду. Карантин буде точно тривати, тому що він зараз діє згідно з постановою, яка була ухвалена 9 грудня. Надзвичайна ситуація в Україні діє до 28 лютого. Йдеться про те, що ті жорсткіші обмеження, які були запроваджені з 8 січня, будуть діяти до 00 год 25 січня", - сказав Немчінов.

Він нагадав про те, що у низці країн Європи останнім часом ввели ще більш суворий та довготривалий карантин. Серед причин - ризики розповсюдження нового штаму COVID-19 та перевантаження медичної системи. Україна все ще належить до переліку країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.

"Я використовую дані центру економічного відновлення, який проаналізував карантин у низці країн Європи. І хочу сказати, що, за даними індексу Оксфордського університету, ми зараз відносимося до п'яти кран, які найнижчі у списку. Зокрема, це Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Франція", - додав урядовець.

За його словами, найсуворіший карантин нині діє в Італії. У країні введено загальнонаціональний локдаун та запроваджено комендантську годину.

Обмеження торкаються навіть кількості гостей, яким дозволяють брати участь у заходах, зокрема й у себе вдома. Це не більше ніж дві людини.

Також достатньо жорсткий локдаун запроваджено у федеральних землях Німеччини. Там дозволено збиратися у групи не більше ніж п'ятьом особам, закрито школи, заклади послуг, ресторани, торгово-розважальні центри.

"Загальнонаціональний локдаун із суворими обмеженнями введено також у Греції, у більшості регіонів Великої Британії, Австрії та у Нідерландах", - додав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.