"Північний потік-2" буде добудований попри загрозу санкцій з боку США - Меркель

У вівторок, 1 вересня, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила волю федерального уряду до продовження та завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". За її словами, він буде добудований, попри загрозу санкцій з боку трьох сенаторів США на адресу оператора порту німецького міста Засніц.

Про це Меркель заявила в ході візиту у свій виборчий округ, передає RTL.

"Ми вважаємо, що ці екстериторіальні санкції, тобто виходять за межі території Сполучених Штатів, не є законними", - сказала канцлер.

Зазначимо, три сенатори США на початку серпня у листі до німецького балтійського порту Засніц-Мукран пригрозили санкціями стосовно членів ради директорів, посадових осіб та акціонерів порту, якщо газопровід буде запущений.

Нагадаємо, європейський комісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер вважає, що незважаючи на тиск з боку США проект газопроводу "Північний потік-2" не буде зупинений.

У США вважають російські ініціативи з побудови газопроводу "Північний потік- 2", а також "Турецький потік" політичними інструментами, які далекі від суто комерційних проектів.

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