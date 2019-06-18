"Північний потік - 2" не встигнуть завершити вчасно, Росії доведеться домовлятися з Україною про новий договір на транзит газу - Нацбанк

Позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відтермінувати запуск у роботу трубопроводу "Північний потік - 2", у зв'язку з цим російський "Газпром" змушений буде домовлятися з Україною щодо продовження транзитного договору, вважають у Національному банку України.

У макроекономічному прогнозі України, який НБУ опублікував 18 червня, ідеться про те, що пролонгація угоди на транзит російського газу в Європу українською газотранспортною системою є одним із чинників, які впливають на фінансову стабільність країни.

Ризик припинення транспортування транзиту помірний, вважає регулятор.

Будівництво "Північного потоку - 2" в обхід України відбувається за підтримки Німеччини, однак позиції США, Данії та Єврокомісії можуть відтермінувати запуск газопроводу. За повідомленням НБУ, введення його в експлуатацію до кінця 2019 року, коли закінчується контракт на транзит, малоймовірне.

"Також "Газпром" був змушений змінити проєкти газопроводів через Туреччину до Балкан і Центральної Європи та почати їх реалізацію зі значним запізненням. Тож РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду із транспортування природного газу до Європи", - указано в прогнозі.

21 січня 2019 року в Брюсселі відбулися тристоронні переговори України, Росії та Єврокомісії щодо продовження транзиту російського газу через українську газотранспортну систему. На переговорах обговорювали перспективи транзиту російського газу в Європу через Україну після 2019 року, коли закінчується чинний транзитний контракт. Голова "Газпрому" Олексій Міллер висунув пропозицію щодо пролонгації договору про транзит газу 2009 року.

У НАК "Нафтогаз" заявили, що мають намір запропонувати Росії принципово новий контракт, згідно з яким РФ транспортуватиме у ЄС через Україну 60 млрд м³ газу щорічно протягом 10 років.

Новий раунд переговорів мав відбутися в травні, проте потім у російському уряді повідомили, що він може бути у вересні або жовтні 2019 року.

13 червня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив після переговорів із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, що дату чергової тристоронньої зустрічі у форматі Росія - Україна - Єврокомісія буде визначено у другій половині вересня, "щоб дочекатися парламентських виборів і призначення уряду України".

18 червня в "Газпромі" заявили, що компанія готова до обговорення "будь- яких варіантів" транзитного контракту, коли зрозуміє, із ким його обговорювати.

"Північний потік - 2" - другий газопровід, який має зв'язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Протяжність маршруту - понад 1200 км, потужність нового трубопроводу становитиме 55 млрд м³ газу на рік. Вартість проєкту - €9,5 млрд, його порівну фінансують російський "Газпром" і п'ять європейських компаній. У "Газпромі" прогнозують, що "Північний потік - 2" введуть в експлуатацію до кінця 2019 року, компанія- оператор будівництва газопроводу повідомила, що проєкт можуть завершити до середини 2020 року.

Німеччина, Фінляндія та Швеція дозволили прокладати трубопровід через свою територію, Данія - ні. Оператор проєкту запропонував прокласти трубопровід в обхід Данії.

Влада України, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії вважає "Північний потік - 2" загрозою для енергетичної безпеки Європи.

12 березня 2019 року Європарламент ухвалив резолюцію, у якій визнав "Північний потік - 2" загрозою для внутрішнього ринку Європейського союзу.