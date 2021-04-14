"Північного потоку-2" - не буде, - дипломат США розповів про нові можливі санкції проти Росії

Президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з главою США Джо Байденом. Зокрема вони обговорили будівництво "Північного потоку-2", яке можуть так і не завершити.

Ні Путін, ні Байден не повідомили про розв'язання цього питання, тому воно залишається актуальним. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.

Конгрес США зупинить будівництво. За його словами, у конгресі США не підтримують будівництво російської газової труби. Проти проєкту є як демократи, так і республіканці.

Мені здається, що "Північного потоку-2" - не буде. Економічно проєкт не має ніякого змісту. Це тільки політичний і корупційний проєкт, - підкреслив Аслунд.

На думку дипломата, керівники "Північного потоку-2" є проти Заходу, й тому заслуговують на санкції. Водночас Аслунд переконаний, що такого не трапиться. Зверніть увагу! У грудні 2020 року США включили санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет та закликали компанії припинити роботу, в іншому випадку їх чекають санкції. "Північний потік-2": головні новини Проєкт передбачає будівництво "Газпромом" трубопроводу для транспортування газу з Росії в Європу в обхід України.

Німеччина пообіцяла США надати Україні допомогу в обмін на можливість добудувати газопровід.

Станом на 31 березня 2021 року повідомили, що газопровід збудований на 95%. У Білому домі думають про створення посади спецпредставника, який зуміє домовитись про припинення будівництва газопроводу.

24 канал

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