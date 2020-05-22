Падіння промвиробництва в Україні у квітні-2020 прискорилося до 16,2% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2020 року знизилося на 16,2% порівняно з квітнем 2019 року, тоді як у березні падіння становило 7,7%, у лютому - 1,5%, у січні - 5,1%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Відомство уточнило, що з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у березні було навіть трохи більшим - 16,7% проти 8,6% у березні.

Держстат зазначає, що проти березня цього року промислове виробництво у квітні скоротилося на 12,8%, проте з урахуванням сезонного коригування - на 6%.

У переробній промисловості у квітні-2020 проти квітня-2019 падіння становило 20,3%, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 11,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - 7,2%.

Загалом за першу третину цього року промвиробництво в Україні скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,9%. Зокрема, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 6%, у переробній промисловості - на 8,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - на 8%.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні в 2019 році знизилося на 0,5% порівняно з 2018 роком.