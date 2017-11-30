Падение крупных банков в ближайшие годы станет неожиданностью для НБУ

Банковская система Украины стабилизировалась, Национальный банк Украины не ожидает падения крупных банков в ближайшие годы, заявил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"В ближайшие годы мы не ожидаем каких-либо серьезных шоков, серьезных банкротств. Ситуация нормализовалась", – сказал он на конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Киеве в четверг.

В.Ваврищук допустил закрытие небольших банков из-за невыполнения требований НБУ. В то же время он отметил, что это не будет иметь серьезного воздействия на банковский сектор и финансовую стабильность в целом.

Как сообщалось, количество действующих банков в Украине с начала 2014 года сократилось до 88 со 180, в том числе в 2016 году – до 96 со 117.

В результате национализации ПриватБанка и докапитализации за счет бюджета Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка эти четыре госбанка являются крупнейшими с суммарной долей активов около 56% от активов всей банковской системы страны.

Из 88 действующих банков 38 - с иностранным капиталом, в том числе 18 - со 100%-ным иностранным капиталом. С начала 2014 года число банков с иностранным капиталом сократилось на 11, в том числе в 2016 году – на три, а в 2017-м оно неизменно, тогда как среди банков со 100%-ным иностранным капиталом лишь один за последние четыре года покинул украинский рынок.

В первой двадцатке по размеру активов, помимо четырех госбанков, 13 - с иностранным капиталом и лишь три – с украинским: ПУМБ (6-е место), банк "Пивденный" (14-е) и ТАСкомбанк (19-е). На первую двадцатку приходится 1,17 трлн грн, или 91,1% всех активов украинской банковской системы.