Падение курса гривны на 10-15% потребует докапитализации почти всех банков Украины

Отклонение курса гривни на 10-15% потребует дополнительной капитализации почти всех украинских банков. Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова на презентации рейтинга финансового здоровья банков Международного центра перспективный исследований (МЦПИ), передает Интерфакс-Украина.

"Если смотреть на цепочку последних событий - распространение коронавируса, распродажа расчетных активов, стремительное падение нефти, все это влечет дополнительные расходы для мировой экономики, это может привести к послаблению спроса на украинский экспорт и отразиться на банковской системе. Если курс будет отклоняться где-то на 10-15%, почти каждый банк будет нуждаться в дополнительном капитале", - сказала Коробкова.

По словам эксперта МЦПИ Егора Кияна, одним из главных рисков возможного мирового кризиса являются валютные шоки. "С одной стороны, есть интерес стейкхолдеров и части правительства, которая заинтересована в слабой гривне, что, в первую очередь, поможет быстро наполнить бюджет, а экспортерам - получить конкурентные преимущества на зарубежных рынках. Это давление ощущается, и ситуация такая, что расшатывание рынка и паника могут быть большими, чем кризис", - пояснил Киян.

Вместе с тем он напомнил, что государству в текущем году необходимо будет вернуть рекордное количество средств и сильная гривня будет способствующим фактором.

Кроме того, сказал Киян, повышение курса национальной валюты усложнит банкам прохождение стресс-тестов.

По словам эксперта МЦПИ, возможный кризис также может привести к неплатежеспособности заемщиков украинских банков, что увеличит нагрузку неработающих активов на банковскую систему.

"Сейчас мы видим, что, возможно, возникает кризисная ситуация. Мы также видим, что усилилось давление на Нацбанк", - отметил Киян.

Как сообщалось, накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.