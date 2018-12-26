Падение мировых цен на нефть приостановилось

Мировые цены на нефть в начале торгов сегодня, 26 декабря, стабилизировались после вчерашнего обвала. Brent торгуется по $ 50,4, WTI - по $ 42,76 за баррель, пишет Bloomberg.

Сообщалось, в начале недели нефть подешевела до годовых минимумов на фоне обвала котировок на американских и мировых фондовых биржах. При этом в Кремле не считали падение цен критичным.

Аналитики связывают снижение стоимости черного золота напрямую с падением фондовых индексов. Инвесторы в таких условиях предпочитают защитные активы, коим нефть не является.

Кроме того, ситуация на биржах подкрепляет опасения о том, что рост мировой экономики и дальше будет замедляться, что сократит спрос на сырьевые активы.

В целом, цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за четыре года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Напомним, что цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах вчера продолжили падение. Brent продавалась по $ 50,47 за баррель, WTI - по $ 42,68 за баррель. По материалам: Bloomberg