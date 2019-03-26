Палата представителей США приняла законопроект, направленный против "Северного потока-2"

Нижняя палата парламента США 26 марта проголосовала за "Акт в поддержку европейской энергетической безопасности и диверсификации", направленный против российского трубопровода "Северный поток-2".

Как отмечает "Голос Америки", законопроект призывает правительство США принять меры к тому, чтобы сократить зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу.

"Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами. Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии", - сказал после голосования соавтор законопроекта Адам Кинзингер из Демпартии.

Сенат еще не проголосовал по этому законопроекту, но на его рассмотрении находится аналогичный законопроект, внесенный сенаторами от обеих партий.

Трубопровод, принадлежащий российской энергетической компании "Газпром", находится в центре международного внимания с тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала Крым. Германия пытается убедить другие страны поддержать "Северный поток-2".

Администрация президента Дональда Трампа выступает против строительства трубопровода.

Газопровод "Северный поток-2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.