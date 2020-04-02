Пандемія: у МВФ просять допомоги більше 80 держав світу

У Міжнародному валютному фонді заявили, що для протистояння COVID-19 у нього попросили про допомогу вже більше 80 країн.

Про це заявила очільниця організації, повідомляють на сайті МВФ

"Ми спостерігаємо незвичайну хвилю запитів про надзвичайне фінансування МВФ - більше 80 держав подали заявки і, скоріше за все, надходитиме їх ще більше. Зазвичай у нас не буває декілька запитів про допомогу в один момент", - заявила на прес-конференції очільниця МВФ Кристаліна Георгієва.

Вона також зауважила, що поточна оцінка фінансових потреб ринків країн, що розвиваються, які вже надіслали подібні запити до МВФ, складає близько 2,5 трильйони доларів.

Наразі виконавчий комітет МВФ уже затвердив перший із термінових запитів для Киргизстану.

Станом на ранок четверга загальна число захворювань коронавірусом, включаючи померлих людей та тих, хто вже одужали, перевищило 936 тисяч.

