Паника на крипторынке. Bitcoin обвалился ниже $4000, Ethereum не отстает в падении

Курс самой популярной на сегодняшний день криптовалюты Bitcoin (биткоин) резко обвалился. Стоимость Ethereum также двинулась вниз.

13 сентября цена биткоина достигала $3964 за монету. То есть курс криптовалюты обвалился почти на 21% со своего предыдущего рекорда в $5012, которого он достиг 2 сентября.

На момент написания материала стоимость биткоина колебалась немного выше $4000 за монету.

Паника на криптовалютном рынке вызвана сообщениями во многих мировых СМИ о запрете Китаем всех ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение монет, форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты), а также новостями о запрете криптовалютных бирж в стране. Кроме того, одна из китайских бирж - BitKan накануне объявила, что с 14 сентября приостанавливает операции с криптовалютами.

Не отстает в падении и другая популярная криптовалюта - Ethereum (эфир), стоимость которой 13 сентября опускалась до $270 за монету. Если взять к расчету стоимость эфира 2 сентября, когда он достигал отметки в $388, то падение составило более 30%.

Кроме того, согласно биржевым данным coinmarketcap, общая рыночная стоимость биткоина составляет менее $67 млрд. А общая капитализация криптовалют на данный момент составляет чуть более $140 млрд.

Источник: biz.nv.ua



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