ПАО "Центрэнерго" заключило контракт о поставках 700 тыс. тонн угля из США

ПАО "Центрэнерго" заключило с американской XCOAL Energy &Resources договор на поставку в Украину около 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы заключили контракт 14 июля, ожидаем около 700 тыс. тонн до конца года", - сообщил и.о. гендиректора "Центрэнерго" Олег Коземко на брифинге в посольстве США в Украине в Киеве в понедельник.

По информации информагентства, первая партия американского антрацита объемом 85 тыс. тонн будет поставлена в начале сентября, вторая - в объеме 125 тыс. тонн - прибудет в конце сентября.

Цена первой партии составит $113/тонна, но она не является фиксированной и в последующем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

По словам О.Коземко, в 2018 году объемы поставок американского антрацита могут составить до 2 млн тонн.

Напомним, что компания ДТЭК уже поставила из ЮАР в 2017 году 150 тыс. тонн антрацита. Второй балкер з африканским углем был разгружен в порту Южный 25 июля. Уголь был предназначен для Приднепровской и Криворожской ТЭС. Еще одна партия угля из ЮАР для ТЭС ДТЭК должна прибыть в Украину в первой половине июля.

Компания ДТЭК законтрактовала до конца года 675 000 тонн угля в ЮАР с возможностью увеличения поставок до 1 млн. тонн.

Центр Транспортных Стратегий

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