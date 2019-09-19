Парламент объединил отчетность по единому взносу и налогу на доходы физлиц

Верховная Рада объединила отчетность по единому взносу и по налогу на доходы физлиц, приняв проект изменений в законодательство N 1057 и проект изменений в Налоговый кодекс N 1072 - дважды 335 голосами.

По словам представителя "Слуги народа", главы налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, такие изменения унифицируют отчетность по единому социальному взносу и отчетность по налогу на доходы физических лиц.

"Таким образом мы поднимаемся в рейтинге Doing business, таким образом мы упрощаем жизнь предпринимателям", - утверждает Гетманцев.

Он рассказал, как изменились законодательные акты при доработке ко второму чтению.

"И единственной проблемой, которая отправила этот закон на второе чтение, почему он не был поддержан в целом, - это проблема этой отчетности.... Поэтому мы, чтобы не делить следующий налоговый период, годовой налоговый период, предложили компромиссный вариант, вести квартальную отчетность с 2021 года, с 1 января 2021 года, а этот год предоставить Министерству финансов и пенсионному фонду министерства финансов, государственной налоговой службе, чтобы они свои сервисы привели в порядок и предприниматели действительно могли подавать отчетность ежеквартально", - пояснил глава налогового комитета.

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