Парламент одобрил изменения в Бюджетный кодекс Украины

Верховная Рада Украины (ВР) одобрила изменения в Бюджетный кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов на заседании ВР сегодня, 7 декабря 2017 года.

Так, был принят закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" No7116. Законом урегулированы вопросы, связанные с подготовкой проекта Государственного бюджета Украины на 2018 год.

Отмечается, что законом уточнен порядок формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным бюджетом и местными бюджетами;

Также, нормирован вопрос зачисления в специальный фонд местных бюджетов поступлений в рамках программ помощи от правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета, которыми урегулирован наиболее дискуссионные вопросы: исключено положение о передаче на местные положения льгот на оплату жилищно- коммунальных услуг и восстановлено их предоставления из государственного бюджета за счет соответствующей субсидии; исключено положение об изменении размера изъятия средств из местных бюджетов в государственный, а реверсная дотация учтена в доработанном проекте государственного бюджета на действующей основе с применением 50%, а не 80% изъятия; нормирован вопрос проведения расходов на оплату труда педагогов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования, а также предусмотрена возможность за счет дополнительной дотации осуществлять расходы на другую деятельность таких учреждений; заложены основы расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сегодня, 7 декабря 2017 года, приняла закон No7322 "О дипломатической службе".