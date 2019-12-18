Парламент утвердил смету Верховной Рады на текущий год

Верховная Рада приняла проект постановления No 2614 о смете для парламента на 2019 год. Необходимость принятия такого решения объяснили тем, что нардепы предыдущего созыва не утвердили соответствующий документ на текущий год.

За проголосовали 324 народных депутата, онлайн-трансляцию пленарного заседания вел официальный канал "Рада".

При этом опирались на такие нормы расходов на народного депутата: 7500 грн в месяц - для компенсации стоимости проезда по Украине, 489 грн в месяц на городские и междугородные телефонные разговоры, 18200, или 19500, или 20150 грн - на компенсацию стоимости жилья в зависимости от количества дней в месяце.

На оплату труда и начисления на зарплаты в рамках законотворческой деятельности ВРУ выделили 605 млн 574,5 тыс. грн.

В рамках обслуживания и материально-технического обеспечения деятельности парламента на оплату коммунальных услуг и энергоносителей выделили 36 млн 127,8 тыс. грн.

На парламентский канал "Рада" выделили 44 млн 331,3 тыс. грн, а на госпредприятие, которое выпускает официальную парламентскую газету "Голос Украины" - 16 млн грн.

В целом на аппарат Верховной Рады ушло 1 млрд 970 млн 346,7 тыс. грн.

Смета по аппарату Верховной Рады на 2020 год - 2 млрд 7 млн 430,7 тыс. грн.