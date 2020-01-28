Партии получили почти полмиллиарда возмещения за расходы на выборах - ЧЕСНО

Парламентские партии получили полное возмещение расходов на избирательную кампанию из бюджетных средств. ЦИК перечислила более 467 млн партиям, согласно закону. Об этом ЦИК сообщила "ЧЕСНО" в ответ на информационный запрос.

"Средства на возмещение политическим партиям расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, перечислены Центральной избирательной комиссией в полном объеме", - говорится в ответе ЦИК на запрос "ЧЕСНО".

Таким образом ЦИК выполнила норму закона "О политических партиях в Украине". Норма о возмещении расходов была включена в закон в конце 2015 года вместе с введением государственного финансирования и финансовой отчетности для партий.

Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона. Согласно закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5- процентный барьер и прошла в парламент.

Наибольшую компенсацию получила партия "Слуга народа" - 114 600 000 гривен.

Наименьшую сумму получила "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,3 миллиона.

Именно столько эти партии официально потратили во время парламентских выборов по избирательному счету.

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