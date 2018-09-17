Пасхавер: Торговля с РФ опасна для Украины

Прекращение Договора с РФ про дружбу, сотрудничество и партнерство отразится на экономике Украины, но оно необходимо.

Об этом в эфире передачи AQSAM на телеканале ATR заявил президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

"Россия в прошлом году была самым крупным партнером Украины. Такие решения тяжело переживаются экономикой страны, но разве тут можно ответить, как экономисту? Если Россия воюет с нами, то какие могут быть отношения дружбы", - отметил Пасхавер.

По словам эксперта, торговля с РФ опасна для Украины, так как Россия любит вводить политику в торговые отношения.

"Это будет удар, но он будет компенсирован живой экономикой. (...) Торговля с Россией опасна для Украины. Россия не стимулирует как потребитель к обновлению товара, Россия гордится тем, что она готова покупать у нас товары нашего привычного качества. РФ имеет такое свойство вводить политику в торговые отношения. Это крайне неустойчиво, очень неудобно, особенно для малых производителей", - сказал он.

Напомним, в понедельник, 17 сентября, Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно прекращения Договора про дружбу, сотрудничество и партнерство между Украиной и Россией.

ATR.ua

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