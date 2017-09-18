Паспорт за 2 млн евро. The Guardian нашла фамилии украинцев в списке "золотых" граждан Кипра

Власть Кипра привлекла для страны 4 млрд евро с 2013 года, продавая гражданство по схеме "золотой визы".

Об этом пишет The Guardian.

Среди получателей есть российские олигархи и представители украинской элиты, которые обвиняются в коррупции. Однако журналисты не назвали имен. Среди них, по данным издания, есть "известные предприниматели и лица со значительным политическим влиянием", в том числе и бывший депутат Государственной думы РФ, а также основатели крупнейшего коммерческого банка Украины. Всего в 2016 году гражданство по "золотой" схеме получило 400 человек.

С 2013 года гражданство Кипра предоставляется лицам, которые вложили 2 миллиона евро в недвижимость или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании.

Ранее сообщалось, что миграционные агентства России активизировали предоставление помощи боевикам "ЛДНР" для выезда из Донбасса в РФ, где они планируют получить гражданство и остаться на постоянное место жительства.

© По материалам The Guardian / А.Д.