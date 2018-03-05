Патологическая зависимость от российского газа (Riga.Rosvesty, Латвия)

Логика по-украински: газ покупают в Европе, а предоплату возвращает Россия

Третий день кряду информационное пространство Украины сотрясают новости о внезапном прекращении поставок российского газа и возникших вследствие этого проблемах. История с Газпромом получила свое продолжение, и Украина вынуждена под давлением погодных условий идти на переговоры с Россией — другого выхода и альтернативы у страны просто нет.

Экс-министр ЖКХ: Реакция Газпрома была абсолютно предсказуема

В декабре 2018 года президент Украины, не скрывая радости, заявил, что Украина стала энергонезависимой страной и более двух лет не покупает российский газ. Спустя пару месяцев решение Стокгольмского арбитража, принятого частично в пользу Украины еще больше добавило власти эйфории. Еще бы! Официальный Киев отсудил у газового гиганта 4,6 миллиарда долларов. При этом украинская власть скромно умолчала, что львиная доля «выиграша» пошла на покрытие задолженности за уже поставленный ранее газ.

Одним из первых Украину поздравило посольство США: «Победа Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже в споре с Газпромом доказывает успешность реформ, проводимых в украинской компании», — говорится в официальном «Твиттере» американской дипмиссии.

И тут внезапно 1 марта Газпром заявил о прекращении поставок голубого топлива и вернул Украине предоплату за март. Более того, в России заявили, что Газпром начал процедуру разрыва газовых контрактов в одностороннем порядке. Это сообщение стало полной неожиданностью для украинской стороны, загнав команду Порошенко в тупик. Однако, вопреки заявлениям главы Газпрома Алексея Миллера о том, что контракт будет разорван, в Нафтогазе отметили, что соответствующие пункты контрактов сохраняют свою силу вне зависимости от истечения срока действия или прекращения действия договоров.

Как заявляет украинская сторона, у Нафтогаза есть 30 дней на решение вопроса о поставках газа, так как компания до сих пор не получила от Газпрома каких-либо документов, свидетельствующих о намерениях российской стороны расторгнуть договор на поставки и транзит: «В случае, если стороны в течение 30 — 45 дней (30 дней — для контракта на поставку, 45 дней — для контракта на транзит газа) с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма», — заявили в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

По словам экс-министра ЖКХ Украины Алексея Кучеренко, такое развитие событий вполне вероятно, но займет слишком много времени. Как пример, от момента подачи иска НАК «Нафтогаз» в Стокгольмский арбитраж до финального решения прошло почти четыре года. С другой стороны, в следующем году истекает срок контракта, и пока неизвестно, как закончится этот спор. «Юридически это возможно. В свое время Украина тоже хотела разорвать эти договоры. И тогда все понимали, что на решение суда в Стокгольме потребуются долгие годы. Сам контракт — до конца 2019 года, то есть может закончиться срок его действия раньше, чем будет решение арбитража. Но нужно понимать, что может быть и политическое решение. Сейчас в конфликт включится Европа и выиграет тот, у кого больше запас прочности. Но мы должны понимать, что наша ГТС без их газа никому даром не нужна», — заявил Алексей Кучеренко.

Напомним, что газовые контракты между Украиной и Россией были подписаны правительством Юлии Тимошенко в 2009 году и должны были действовать до 2019 года. 1 марта 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору Газпрома и Нафтогаза в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с Газпрома в пользу Нафтогаза 4,637 миллиарда долларолв в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов. В Газпроме заявили о несогласии с последним решением, а также отметили, что суд отклонил требование Нафтогаза увеличить тариф на транзит и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

Украинцы отказались «прикручивать» газовые вентили

Естественно, что неожиданное прекращение поставок газа Украина попыталась хоть как-то обличить в рамки если не победы», то уж точно не поражения, которое в Киеве отказываются признавать. Свое возмущение решением Газпрома выразил глава МИД Украины Павел Климкин. «Газпром опустился до уровня „наперсточников“. Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», — написал он в своем «Твиттере».

После этого НАК «Нафтогаз» и президент Украины Петр Порошенко инициировали всеукраинский флешмоб #прикрути, призвав граждан Украины встать единым фронтом против «страны-агрессора» и уменьшить потребление газа. Мол, даже в своем доме Петр Порошенко уменьшил температуру на один градус. Но это, по мнению экспертов, украинской власти уже не поможет и лишь станет очередным ударом по и без того снижающегося рейтинга.

«Это просто фантастический парадокс. Три года рассказывать, что российский газ нам не нужен, а сегодня отключать от отопления школы и садики, потому что Россия газ не дает. И это на фоне упавшей промышленности, которая ранее первой брала на себя риски в газовых конфликтах. Нашли самых слабых, чтобы экономить. Перед Европой опозориться нельзя. Поэтому крайними будут люди», — говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. По его словам, подобного не случалось даже в 2006 и 2009 годах, когда Украина уже переживала «газовый кризис». Сегодня же Украине не хватает порядка 20 миллионов кубометров газа в сутки, и призывы «прикрутить вентили» выглядят просто жалко.

«Петр Алексеевич разыгрывает антироссийскую карту. Внутри Украины он говорит, что это Путин злой и морозит украинцев. В Европе он говорит, что Россия провоцирует Украину перекрыть газовый вентиль. Но в Европе сегодня тоже холодно, и европейцы на фоне этого кризиса и потенциально возможных перебоев с газом в очередной раз убеждаются, что с транзитом через Украину не все в порядке», — полагает политический эксперт Руслан Бортник.

Призыв власти экономить газ население восприняло неоднозначно, поэтому кабинет министров Украины предпринял ряд экстренных мер — от закрытия на пять дней учебных заведений по всей стране, чтобы не отапливать помещения, до распоряжений по сжиганию на крупнейших ТЭС мазута вместо газа.

Порошенко вынужден идти «на поклон» к России

В НАК «Нафтогаз» на сложную ситуацию смотрят оптимистично. Мол, в ближайшие дни дефицит топлива должен пойти на спад, и ситуация быстро стабилизируется. Причиной тому, якобы, станут закупки небольших партий газа в Польше и весеннее потепление. Но «Нафтогаз» при этом не удосужился спросить о погодных условиях у синоптиков — в Гидрометеоцентре Украины заявили, что минусовая температура в стране сохранится всю следующую неделю. Холодно и в Европе, которой также не хватает газа, и речи нет о том, чтобы продавать «излишки». Как будет Украина справляться с ситуацией — пока неясно. Но то, что воровать транзитный газ она не будет, уверены многие эксперты. И даже не из-за боязни, а чтобы не дать Газпрому «козырь в руки». Если это произойдет, то Газпром вновь расскажет европейским потребителям, что Украина не является надежным партнером, а «Северный поток — 2» — это лучшая альтернатива украинской ГТС.

Тем не менее, президент Петр Порошенко решил перестраховаться и инициировал проведение трехсторонних консультаций Украина-ЕС-Россия. Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства. «Я просил бы также, чтобы были инициированы в рамках Соглашения об ассоциации трехсторонние консультации — прошу обратиться в Еврокомиссию и к вице-президенту Еврокомиссии господину Шевчовичу, проинформировав наших партнеров о поведении Газпрома», — заявил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что в случае, если Газпром не будет выполнять решение арбитража, Украина воспользуется всеми правовыми инструментами в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о выполнении арбитражных решений. «Закон, международное право находится сейчас на стороне Украины, как и в других конфликтах с РФ», — добавил он.



Петр Порошенко также отметил, что ограничение или снижение Газпромом давления в транзитном газопроводе является проявлением «русской агрессивной политики пренебрежения к общепринятым нормам и правам». «Эти действия российского монополиста больше не вызывают у нас никакой паники и не могут вернуть нас в колею патологической зависимости от российского газа», — резюмировал Петр Порошенко.

Олег Пономарев