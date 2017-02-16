Павел Розенко: Местные органы власти имеют все полномочия, чтобы не допустить повышения цен на проезд в маршрутках

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призывает местные органы власти принимать жесткие меры в отношении перевозчиков, которые необоснованно повышают стоимость проезда в маршрутных такси, а граждан - более активно отстаивать свои права. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспресо".

"На вопросах повышения минимальной зарплаты начались активные спекуляции, и, в частности, под этой маркой недобросовестные предприниматели решили повысить цены на проезд в маршрутных такси. Я хочу еще подчеркнуть, что на сегодняшний день нет никаких оснований для повышения цен на проезд в маршрутных такси", - отметил Павел Розенко.

По его словам, размер минимальной зарплаты никоим образом не влияет на оплату труда водителей маршруток. "Заработная плата водителей маршрутных такси составляет в среднем от 4,5 до 15 тыс. грн в зависимости от региона. Соответственно никакой необходимости не было приводить их оплату труда к размеру 3200 грн, ведь она и так значительно выше", - отметил Вице-премьер- министр.

"Я, прежде всего, призываю людей отстаивать свои права, а местные органы власти, которые непосредственно имеют влияние на ценовую политику перевозчиков, активнее защищать права людей. Местные жители должны, прежде всего, задавать вопросы тем органам местного самоуправления, которые они избрали. Именно местные органы власти дают разрешения перевозчикам работать на тех или иных маршрутах и вместе с перевозчиками устанавливают стоимость проезда и, соответственно, имеют все полномочия, чтобы не допустить повышения цен на проезд в маршрутках", - подытожил Павел Розенко.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ

Кабінет Міністрів України 2017.02.16 15:07

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