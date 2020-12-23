Пенсійний фонд розпочав виплачувати "карантинні" 8 тисяч

Пенсійним фондом України розпочато фінансування одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень.

Як повідомляє пресслужба відомства, виплати скерують 280,3 тисячам осіб.

"22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 No 1233 "Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2", - йдеться у повідомленні.

За ініціативи президента України запущено послугу з оформлення одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам у застосунку та на порталі "Дія".

4 грудня нинішнього року Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт No4429. Закон підтримали 297 парламентаріїв. Пізніше закон підписав і президент Володимир Зеленський.

За підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи в разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

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