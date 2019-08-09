Пенсійний фонд запустив інтернет-сервіс на призначенням пенсії

Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії "в один клік" через веб-портал електронних послуг відомства. Про це повідомляє ПФУ.

Новий сервіс передбачає надання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заяву і копії документів, завірені електронним підписом), а після прийняття рішення про призначення пенсії - отримання електронного повідомлення або СМС-повідомлення про необхідність візиту в сервісний центр за отриманням пенсійного посвідчення.

Час очікування розгляду заяви - 10 днів, сервіс є безкоштовним.

"Для нашого сервісу можна використовувати практично всі існуючі версії електронного підпису", - зазначив в ході презентації системи директор департаменту інформаційних систем і електронних реєстрів Олександр Малецький.

Сервіс є однією зі складових системи надання послуг в сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ( "Е-пенсія"), яку реалізує ПФУ, і яка включає заходи по переведенню в електронну форму надання послуг, а також організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Впровадження такої системи, на думку ПФУ, спростить взаємодію громадян з фондом, зменшить витрати часу на оформлення пенсії, дозволить подати звернення, не виходячи з дому.

"Найближчим часом ми презентуємо наступний етап - мобільний додаток… через який самостійно можна буде подавати інформацію до Пенсійного фонду та отримувати її", - заявив глава правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

У додатку можна буде отримати інформацію про свій заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду знаходяться звернення тощо.

Джерело: biz.censor.net.ua